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Волженкин верит, что «Балтика» может обыграть «Локомотив» в матче Кубка России

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Генеральный директор «Балтики» Кирилл Волженкин дал понять, что перед калининградской командой поставлена цель пройти московский «Локомотив» в 1/4 финала плей-офф Пути РПЛ Кубка России по футболу.
Волженкин верит, что «Балтика» может обыграть «Локомотив» в матче Кубка России
  • РИА Новости
  • © Алексей Филиппов

«Ещё перед началом жеребьёвки было понятно, что лёгких игр на этой стадии кубка у нас в любом случае не будет. Мы все знаем силу «Локомотива». Но сделаем всё, чтобы пройти в следующую стадию турнира», — цитирует Волженкина ТАСС.

По результатам жеребьёвки 3 ноября «Балтика» получила в соперники «Локомотив». Первый матч пройдёт в Калининграде 28 ноября, ответный в Москве — 12 марта.

Команда Сергея Игнашевича заняла второе место в группе С, коллектив Михаила Галактионова — первое в группе B.

Ранее сообщалось, что определились все пары четвертьфинала Пути РПЛ Кубка России.



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