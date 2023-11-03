Волженкин верит, что «Балтика» может обыграть «Локомотив» в матче Кубка России
- РИА Новости
- © Алексей Филиппов
«Ещё перед началом жеребьёвки было понятно, что лёгких игр на этой стадии кубка у нас в любом случае не будет. Мы все знаем силу «Локомотива». Но сделаем всё, чтобы пройти в следующую стадию турнира», — цитирует Волженкина ТАСС.
По результатам жеребьёвки 3 ноября «Балтика» получила в соперники «Локомотив». Первый матч пройдёт в Калининграде 28 ноября, ответный в Москве — 12 марта.
Команда Сергея Игнашевича заняла второе место в группе С, коллектив Михаила Галактионова — первое в группе B.
Ранее сообщалось, что определились все пары четвертьфинала Пути РПЛ Кубка России.