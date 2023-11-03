Есипенко сыграл вничью с Гуджрати и сохранил лидерство на Grand Swiss
- Gettyimages.ru
- © imagefactory-studio
21-летний российский шахматист и Видит Сантош Гуджрати из Индии не смогли выявить победителя в матче девятого тура. Есипенко играл чёрными фигурами.
Россиянин и ещё пять его соперников лидируют в турнире. Шахматисты набрали по шесть с половиной очков.
Общий призовой фонд соревнований составляет $600 тыс.
Ранее российский гроссмейстер Сергей Шипов высказался об украинце Юрии Кузубове, который пожал руку россиянину Владиславу Артемьеву на турнире ФИДЕ Grand Swiss.