RT в Telegram
Подпишись

Есипенко сыграл вничью с Гуджрати и сохранил лидерство на Grand Swiss

Короткая ссылка
Российский гроссмейстер Андрей Есипенко сохранил лидерство на турнире Международной шахматной федерации (ФИДЕ) — Grand Swiss 2023.
Есипенко сыграл вничью с Гуджрати и сохранил лидерство на Grand Swiss
  • Gettyimages.ru
  • © imagefactory-studio

21-летний российский шахматист и Видит Сантош Гуджрати из Индии не смогли выявить победителя в матче девятого тура. Есипенко играл чёрными фигурами.

Россиянин и ещё пять его соперников лидируют в турнире. Шахматисты набрали по шесть с половиной очков.

Общий призовой фонд соревнований составляет $600 тыс.

Ранее российский гроссмейстер Сергей Шипов высказался об украинце Юрии Кузубове, который пожал руку россиянину Владиславу Артемьеву на турнире ФИДЕ Grand Swiss.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить