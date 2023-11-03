Есипенко сыграл вничью с Гуджрати и сохранил лидерство на Grand Swiss

Российский гроссмейстер Андрей Есипенко сохранил лидерство на турнире Международной шахматной федерации (ФИДЕ) — Grand Swiss 2023.

21-летний российский шахматист и Видит Сантош Гуджрати из Индии не смогли выявить победителя в матче девятого тура. Есипенко играл чёрными фигурами.

Россиянин и ещё пять его соперников лидируют в турнире. Шахматисты набрали по шесть с половиной очков.

Общий призовой фонд соревнований составляет $600 тыс.

Ранее российский гроссмейстер Сергей Шипов высказался об украинце Юрии Кузубове, который пожал руку россиянину Владиславу Артемьеву на турнире ФИДЕ Grand Swiss.