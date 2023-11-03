Луческу ушёл с поста тренера киевского «Динамо» и объявил о завершении карьеры

Наставник киевского «Динамо» Мирча Луческу заявил, что решил прекратить заниматься тренерской деятельностью.

«Я посвятил украинскому футболу 15 лет. На этом я решил закончить карьеру. Это была последняя игра. Я попрощался со своими футболистами «Динамо» и «Шахтёра», — цитирует Луческу пресс-служба клуба из столицы Украины.

78-летний румынский специалист признался, что «хотелось бы закончить по-другому, но всему приходит конец».

«И футбольной карьере, и любви, и жизни. У всего есть начало и конец», — добавил Луческу.

Тренер, помимо «Динамо», также работал в петербургском «Зените», украинском «Шахтёре», «Интере», сборной Турции.

«Динамо» с 16 очками по итогам десяти туров занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Украины.

Ранее бывший нападающий московского «Динамо» Руслан Пименов заявил, что главный тренер бело-голубых Марцел Личка должен продолжить работу на своём посту.