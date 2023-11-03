Балахнин: «Спартак» может преподнести сюрприз «Локомотиву» в матче РПЛ

Бывший тренер сборной России Сергей Балахнин не считает «Спартак» явным фаворитом московского дерби в рамках матча 14-го тура чемпионата России по футболу с «Локомотивом».

«Базовый фон у «Локомотива» будет чуть выше. Но при этом надо учитывать, что спартаковцы сейчас играют не в свою силу, поэтому спокойно могут преподнести сюрприз», — цитирует Балахнина «Евро-Футбол».

По мнению олимпийского призера, у красно-белых эмоциональный фон не очень хороший, потому что главного тренера Гильермо Абаскаля «сейчас все клюют».

«Все это видят и понимают. У него что-то не получается», — добавил Балахнин.

«Локомотив» сыграет на своем поле со «Спартаком» 5 ноября. Игра начнётся в 19:30 мск. Оба клуба набрали по 20 очков и занимают седьмое - восьмое место в турнирной таблице.

Ранее полузащитник «Спартака» Квинси Промес заявил, что надеется сыграть с «Локомотивом».