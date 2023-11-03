Жулин считает, что Протопопов был великим человеком и фигуристом
- РИА Новости
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«Конечно, вызывает огромное уважение, в то же время понимаешь, что люди были своеобразные. Пусть земля будет пухом, человек был великий, однозначно, так же, как и его партнёрша», — цитирует Жулина ТАСС.
Он назвал Протопопова и Людмилу Белоусову абсолютно гениальной парой.
«Они придумали такой элемент, как тодес, это их изобретение», — добавил Жулин.
Протопопову был 91 год. Более сорока лет он жил в Швейцарии, где его и не стало. Людмила Белоусова, жена и партнёрша фигуриста, скончалась в 2017 году.
Напомним, что пара Белоусова — Протопопов первой исполнила многие элементы, которые впоследствии вошли в обязательную программу фигуристов всего мира.
Ранее сообщалось, что ОКР выразил соболезнования родным и близким Протопопова.