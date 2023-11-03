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«Трактор» объявил о назначении Заварухина на пост главного тренера

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Клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Трактор» объявил о назначении Алексея Заварухина на пост главного тренера челябинской команды.
«Трактор» объявил о назначении Заварухина на пост главного тренера
  • РИА Новости
  • © Павел Бедняков

43-летний специалист был утверждён после домашней победы над владивостокским «Адмиралом» в матче регулярного чемпионата КХЛ, сообщает пресс-служба клуба с Урала.

Заварухин сменил на посту тренера Анвара Гатиятулина.

«Трактор» с 32 очками занимает четвёртое место в турнирной таблице Восточной конференции.

Ранее сообщалось, что хет-трик Максима Шабанова помог «Трактору» одержать пятую победу подряд в КХЛ.

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