«Трактор» объявил о назначении Заварухина на пост главного тренера

Клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Трактор» объявил о назначении Алексея Заварухина на пост главного тренера челябинской команды.

43-летний специалист был утверждён после домашней победы над владивостокским «Адмиралом» в матче регулярного чемпионата КХЛ, сообщает пресс-служба клуба с Урала.

Заварухин сменил на посту тренера Анвара Гатиятулина.

«Трактор» с 32 очками занимает четвёртое место в турнирной таблице Восточной конференции.

Ранее сообщалось, что хет-трик Максима Шабанова помог «Трактору» одержать пятую победу подряд в КХЛ.