«Трактор» объявил о назначении Заварухина на пост главного тренера
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43-летний специалист был утверждён после домашней победы над владивостокским «Адмиралом» в матче регулярного чемпионата КХЛ, сообщает пресс-служба клуба с Урала.
Заварухин сменил на посту тренера Анвара Гатиятулина.
«Трактор» с 32 очками занимает четвёртое место в турнирной таблице Восточной конференции.
Ранее сообщалось, что хет-трик Максима Шабанова помог «Трактору» одержать пятую победу подряд в КХЛ.