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Файзуллаев — о пасе Чалову в пустые ворота: ему было удобнее забить

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Полузащитник ЦСКА Аббосбек Файзуллаев объяснил своё решение отдать пас Фёдору Чалову в пустые ворота в матче шестого тура группового этапа Кубка России по футболу с «Оренбургом».
Файзуллаев — о пасе Чалову в пустые ворота: ему было удобнее забить
  • РИА Новости
  • © Алексей Филиппов

«Когда только перехватил мяч и начал движение к воротам, была мысль пробить самому. Спустя мгновение, оценив ситуацию, заметил двигающегося параллельным курсом Чалова. Решил сыграть в пас, поскольку понимал, что партнёру будет удобнее переправить мяч в ворота», — цитирует Файзуллаева Bobsoccer.

ЦСКА победил «Оренбург» со счётом 3:1. В составе победителей отличились Антон Заболотный и Фёдор Чалов, оформивший дубль. 

ЦСКА набрал 11 очков и с первого места вышел в плей-офф. У «Оренбурга» также 11 очков и вторая позиция.

Ранее Валерий Непомнящий не исключил, что Файзуллаев покинет ЦСКА зимой.

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