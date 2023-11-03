Файзуллаев — о пасе Чалову в пустые ворота: ему было удобнее забить

Полузащитник ЦСКА Аббосбек Файзуллаев объяснил своё решение отдать пас Фёдору Чалову в пустые ворота в матче шестого тура группового этапа Кубка России по футболу с «Оренбургом».

«Когда только перехватил мяч и начал движение к воротам, была мысль пробить самому. Спустя мгновение, оценив ситуацию, заметил двигающегося параллельным курсом Чалова. Решил сыграть в пас, поскольку понимал, что партнёру будет удобнее переправить мяч в ворота», — цитирует Файзуллаева Bobsoccer.

ЦСКА победил «Оренбург» со счётом 3:1. В составе победителей отличились Антон Заболотный и Фёдор Чалов, оформивший дубль.

ЦСКА набрал 11 очков и с первого места вышел в плей-офф. У «Оренбурга» также 11 очков и вторая позиция.

Ранее Валерий Непомнящий не исключил, что Файзуллаев покинет ЦСКА зимой.