Роднина заявила, что Протопопов пережил инсульт перед Олимпиадой в Сочи

Депутат Госдумы Ирина Роднина выразила соболезнования в связи со смертью двукратного олимпийского чемпиона в парном фигурном катании Олега Протопопова.

«Не знаю, что конкретно случилось с Протопоповым. Думаю, и возраст уже сказался. Он 1932 года рождения. Знаю, что перед Олимпиадой в Сочи он пережил инсульт. Наверное, это всё вместе сказалось», — цитирует Роднину «Матч ТВ».

Трёхкратная олимпийская чемпионка заявила, что «больно, когда уходят коллеги».

«Протопопов и Белоусова были большими спортсменами со своим лицом, со своим «я», с потрясающей формой катания. Именно они изменили парное катание, сделали его более дуэтным, понятным», — добавила Роднина.

Протопопову был 91 год. Более сорока лет он жил в Швейцарии, где его и не стало. Людмила Белоусова, жена и партнёрша фигуриста, скончалась в 2017 году.

Напомним, что пара Белоусова — Протопопов первой исполнила многие элементы, которые впоследствии вошли в обязательную программу фигуристов всего мира.

Ранее сообщалось, что ОКР выразил соболезнования родным и близким Протопопова.