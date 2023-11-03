Непомнящий: игрокам сборной России будет интересно познать кубинский футбол
- РИА Новости
«Как минимум футболистам сборной России и её болельщикам будет интересно познать неизведанное в лице кубинских игроков и их философии. Давайте не будем лукавить. Сейчас надо сотрудничать со всеми, кто готов идти на контакт. Конечно, соперник не входит в элитную группу, но национальной команде важно продолжать собираться. Возможно, Карпин захочет привлечь новых лиц, которые ранее не вызывались в команду», — сказал Непомнящий RT.
Он считает, что болельщики в Волгограде окажут весомую поддержку сборной России на матче.
«Волгоградская публика очень легка на подъём и охотно ходит на футбольные матчи», — отметил он.
Ранее Юрий Сёмин заявил, что сборная России по футболу должна больше играть на периферии.