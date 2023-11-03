Гаджиев — о матче с Кубой: сборная России по футболу должна жить

Заслуженный тренер России Гаджи Гаджиев поделился мнением о предстоящем товарищеском матче национальной команды со сборной Кубы в Волгограде.

«Сегодня мы находимся в такой ситуации, когда нам не приходится особенно выбирать, с кем проводить товарищеские матчи. Очевидно, что не стоит рассматривать в ближайшем будущем никаких топовых национальных команд, но сборная России по футболу должна жить! Футболисты обязаны надевать футболку с гербом страны и выкладываться в каждом матче, отдавая всех себя игре», — сказал Гаджиев RT.

Он призвал отнестись с пониманием к выбору сборной Кубы в качестве соперника для матча.

«Футбол — самый популярный вид спорта в мире, и в нём присутствует высочайшая конкуренция. Сейчас мне трудно оценить кубинцев по достоинству, однако национальная команда России периодически сталкивается с неожиданными для себя результатами. Играть, безусловно, надо, и также необходимо менять подход к темпам развития футбола в стране», — отметил он.

Ранее Юрий Сёмин заявил, что сборная России по футболу должна больше играть на периферии.