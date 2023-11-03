МИД обвинило МОК в двойных стандартах в отношении к российским спортсменам

МИД России опубликовало заявление в связи с дискриминационными действиями Международного олимпийского комитета (МОК) в отношении российских спортсменов.

«Ссылки на то, что ограничительные меры против российских спортсменов стали следствием «начала СВО российской армией во время Олимпийских и Паралимпийских зимних игр в Пекине‑2022, что было нарушением действовавшего в это время олимпийского перемирия и нарушением олимпийской Хартии», недопустимы. Они являются примером двойных стандартов и разрушают правовой недискриминационный режим допуска спортсменов к международным соревнованиям. Подход комитета не может быть расценён иначе, кроме как сегрегация по национальному признаку, а потому должен быть пересмотрен в соответствии с нормами международно-правовых документов в спортивной сфере и духом международного олимпийского движения», — говорится в заявлении МИД.

В сообщении отмечается, что термин «олимпийское перемирие» не упоминается в олимпийской хартии. Эта категория используется исключительно в резолюциях Генеральной Ассамблеи ООН, обращена к субъектам международного права, государствам — членам ООН и не может быть использована как предлог для дискриминации спортсменов из отдельно взятой страны международными спортивными организациями.

Пресс-служба МИД также обратила внимание на то, что опыт работы Международного олимпийского комитета показывает, что начало военных конфликтов и активные боевые действия, предпринятые государствами во время Олимпийских игр, не были причиной отстранения национальных сборных. А также то, что неоднократно МОК отстранял национальные сборные от участия в Олимпиадах по причине внутриполитической ситуации в стране.

«Недавние заявления пресс-службы МОК демонстрируют не только двойные стандарты нынешней администрации мирового олимпийского движения, но и реализуемую МОК дискриминацию по национальному признаку. Требуем, чтобы международные спортивные организации отказались от подобного подхода к вопросу участия национальных сборных в Олимпиадах и придерживаться буквы и нормы положений Олимпийской хартии, помня о принципе «спорт вне политики», — отмечается в заявлении.

Ранее сообщалось, что Валентина Родионенко предрекла распад олимпийского движения.