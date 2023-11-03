Карпов: Вера близок к переходу из «Оренбурга» в «Локомотив»

«Локомотив» и «Оренбург» договорились о переходе полузащитника Лукаса Веры.

Как сообщает журналист Иван Карпов в своём Telegram-канале, клубы уже обменялись официальными письмами, сумма трансфера составит €3 млн.

Отмечается, что игрок уже согласовал личный контракт с московским клубом. Он подпишет соглашение до 2027 года. Официальный переход Веры состоится в зимнее трансферное окно.

В нынешнем сезоне 26-летний аргентинец провёл за команду 13 матчей во всех турнирах, забил гол и сделал две результативные передачи.

Ранее агент Бруно Мендеса опроверг новость о возможном переходе игрока в ЦСКА.