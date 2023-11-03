Экс-игрок «Зенита» Чухлов признался, что ему нравится игра «Динамо» в атаке

Бывший игрок санкт-петербургского «Зенита» Борис Чухлов оценил итоги жеребьёвки 1/4 финала Пути Российской премьер-лиги (РПЛ), по результатам которой сине-бело-голубые сыграют с московским «Динамо».

«Мне очень нравится игра «Динамо» в атаке. Заметно, что Марцел Личка стремится принести в команду что-то своё. Но вот в обороне у них большие проблемы. Это было видно даже в матче с «Пари НН». Тем не менее это даже хорошо, что достался такой соперник. У них громкое имя, и это определённо здорово», — заявил Чухлов RT.

По его мнению, «Зенит» должен вести борьбу за победу во всех турнирах.

«Признаться, я не до конца понял отношение Семака к Кубку России. Но, как мне кажется, футболистам всегда лучше играть в матчах, чем просто тренироваться. С текущим форматом турнир стал намного интереснее — и как можно не рассматривать победу в нём? Это то, что войдёт в историю», — сказал он.

Ранее Чухлов заявил, что матчи в Кубке России интереснее, чем в РПЛ.