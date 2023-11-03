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Рассказов — о ситуации в «Спартаке»: почитайте Telegram-каналы

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Защитник «Крыльев Советов» Николай Рассказов прокомментировал ситуацию в своём бывшем клубе — «Спартаке».
Рассказов — о ситуации в «Спартаке»: почитайте Telegram-каналы
  • globallookpress.com
  • © Alexander Kulebyakin

«А что в «Спартаке» сейчас? Почитайте СМИ или Telegram-каналы: новые волны хейта, но уже по отношению к другим ребятам. Это обычная сущность людей. Такое происходит не только в спорте», — цитирует Рассказова «Спорт-Экспресс».

По информации СМИ, в «Спартаке» случился серьёзный конфликт между главным тренером Гильермо Абаскалем и нападающим Александром Соболевым. Позже игрок объявил о намерении прекратить общаться с журналистами из-за инсайдов о его ссоре.

Ранее Андрей Червиченко заявил, что конфликтные истории только вредят Соболеву.

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