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УЕФА займётся организацией премии «Золотой мяч»

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Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) станет соорганизатором премии «Золотой мяч» в 2024 году.
УЕФА займётся организацией премии «Золотой мяч»
  • Gettyimages.ru
  • © Gabriele Maltinti

«УЕФА и «Золотой мяч» — это синонимы спортивного мастерства, поэтому наше партнёрство станет естественным сочетанием известности и синергии, которая обещает быть просто исключительной», — сообщил глава УЕФА Александер Чеферин.

30 октября Лионель Месси стал обладателем «Золотого мяча» по итогам сезона-2022/23. В голосовании он опередил Эрлинга Холанда и Килиана Мбаппе, расположившихся на втором и третьем местах соответственно. Аргентинец завоевал приз в восьмой раз и стал рекордсменом по этому показателю.

Ранее президент Бразилии призвал бразильских футболистов брать пример с Месси.

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