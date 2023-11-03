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Булыкин уверен, что «Динамо» сделает ставку на победу в Кубке России

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Бывший игрок московского «Динамо» Дмитрий Булыкин высказался об амбициях бело-голубых в Кубке России по футболу.
Булыкин уверен, что «Динамо» сделает ставку на победу в Кубке России
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Уверен, что «Динамо», несомненно, сделает ставку на победу в Кубке России, который порой проще выиграть, чем РПЛ. В этом сезоне перед командой стоят высокие цели и ей просто необходимо порадовать своих верных болельщиков. Бело-голубые будут сражаться до последнего во всех турнирах», — сказал Булыкин RT.

Ранее Булыкин выразил мнение, что нынешний формат Кубка России неинтересен футболистам.

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