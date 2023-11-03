Булыкин уверен, что «Динамо» сделает ставку на победу в Кубке России
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«Уверен, что «Динамо», несомненно, сделает ставку на победу в Кубке России, который порой проще выиграть, чем РПЛ. В этом сезоне перед командой стоят высокие цели и ей просто необходимо порадовать своих верных болельщиков. Бело-голубые будут сражаться до последнего во всех турнирах», — сказал Булыкин RT.
Ранее Булыкин выразил мнение, что нынешний формат Кубка России неинтересен футболистам.