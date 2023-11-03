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Бестемьянова — о словах Тутберидзе: она сейчас в трудном положении из-за дела Валиевой

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Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова прокомментировала слова российского тренера Этери Тутберидзе в свой адрес.
Бестемьянова — о словах Тутберидзе: она сейчас в трудном положении из-за дела Валиевой
  • РИА Новости

«Она очень мило со мной здоровается, когда мы встречаемся. Это мне странно. Конечно, она сейчас в трудном положении, когда дело Валиевой должно разбираться. Это надо спустить на тормозах», — цитирует Бестемьянову «СЭ».

Напомним, что Тутберидзе дала интервью футбольному тренеру Леониду Слуцкому в рамках YouTube-проекта «Коммент.Шоу». Российский специалист рассказала о скандальных уходах Евгении Медведевой, Александры Трусовой, допинг-скандале Камилы Валиевой, а также ответила на критику в свой адрес, упомянув слова Ирины Родниной и Бестемьяновой.

Ранее Слуцкий с восхищением высказался об Этери Тутберидзе.

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