В «Пари НН» назвали нечестной победу «Динамо» в матче Кубка России

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов отреагировал на поражение команды в матче шестого тура группового этапа Кубка России по футболу от «Динамо».

«Это нечестная победа. Не из-за переигранной по времени концовки матча. Мы видели сюжеты во время игры, которые явно были против нас оценены со стороны судей», — цитирует Гусейнова ТАСС.

Игра шестого тура в группе D на Центральном стадионе «Динамо» имени Льва Яшина в Москве завершилась со счётом 2:1 в пользу коллектива Марцела Лички.

«Динамо» (11 очков) заняло второе место в группе и пробилось в плей-офф Пути РПЛ. «Пари НН» (два) завершил выступление в турнире.

Ранее сообщалось, что «Зенит» встретится с «Динамо» в четвертьфинале Пути РПЛ Кубка России.