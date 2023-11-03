В «Пари НН» назвали нечестной победу «Динамо» в матче Кубка России
- РИА Новости
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«Это нечестная победа. Не из-за переигранной по времени концовки матча. Мы видели сюжеты во время игры, которые явно были против нас оценены со стороны судей», — цитирует Гусейнова ТАСС.
Игра шестого тура в группе D на Центральном стадионе «Динамо» имени Льва Яшина в Москве завершилась со счётом 2:1 в пользу коллектива Марцела Лички.
«Динамо» (11 очков) заняло второе место в группе и пробилось в плей-офф Пути РПЛ. «Пари НН» (два) завершил выступление в турнире.
Ранее сообщалось, что «Зенит» встретится с «Динамо» в четвертьфинале Пути РПЛ Кубка России.