Футболист «Оренбурга» Гюрлюк рассказал об интересе «Манчестер Сити»

Полузащитник «Оренбурга» Эмирджан Гюрлюк заявил, что им интересовался «Манчестер Сити».

«Перед моим переходом в «Оренбург» реально был интерес от «Манчестер Сити», — приводит слова Гюрлюка «Чемпионат».

Полузащитник объяснил, почему выбрал российский клуб.

«Потому что здесь у меня больше шансов играть», — сказал он.

В нынешнем сезоне 20-летний турок забил один мяч и отдал две результативные передачи в 13 матчах за «Оренбург» во всех турнирах. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.

Ранее сообщалось, что московский ЦСКА победил «Оренбург» в матче Кубка России.