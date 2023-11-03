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Футболист «Оренбурга» Гюрлюк рассказал об интересе «Манчестер Сити»

Гюрлюк: перед моим переходом в «Оренбург» был интерес от «Манчестер Сити»

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Полузащитник «Оренбурга» Эмирджан Гюрлюк заявил, что им интересовался «Манчестер Сити».
Футболист «Оренбурга» Гюрлюк рассказал об интересе «Манчестер Сити»
  • РИА Новости
  • © Александр Вильф

«Перед моим переходом в «Оренбург» реально был интерес от «Манчестер Сити», — приводит слова Гюрлюка «Чемпионат».

Полузащитник объяснил, почему выбрал российский клуб.

«Потому что здесь у меня больше шансов играть», — сказал он.

В нынешнем сезоне 20-летний турок забил один мяч и отдал две результативные передачи в 13 матчах за «Оренбург» во всех турнирах. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.

Ранее сообщалось, что московский ЦСКА победил «Оренбург» в матче Кубка России.

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