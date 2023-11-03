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Times: Зидан может сменить тен Хага на посту главного тренера «Манчестер Юнайтед»

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Бывший главный тренер «Реал Мадрид» Зинедин Зидан может возглавить «Манчестер Юнайтед».
Times: Зидан может сменить тен Хага на посту главного тренера «Манчестер Юнайтед»
  • AP

Как сообщает The Times, руководство манкунианцев недовольно работой нынешнего наставника команды нидерландца Эрика тен Хага и стартом команды в текущем сезоне.

По информации источника, помимо 51-летнего француза, на пост главного тренера МЮ также претендует португалец Рубен Аморим, возглавляющий лиссабонский «Спортинг».

После десяти туров Английской премьер-лиги (АПЛ) «красные дьяволы» набрали 15 очков и занимают восьмое место в турнирной таблице.

Ранее сообщалось, что МЮ проиграл «Манчестер Сити» в матче десятого тура АПЛ.

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