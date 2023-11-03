Times: Зидан может сменить тен Хага на посту главного тренера «Манчестер Юнайтед»
- AP
Как сообщает The Times, руководство манкунианцев недовольно работой нынешнего наставника команды нидерландца Эрика тен Хага и стартом команды в текущем сезоне.
По информации источника, помимо 51-летнего француза, на пост главного тренера МЮ также претендует португалец Рубен Аморим, возглавляющий лиссабонский «Спортинг».
После десяти туров Английской премьер-лиги (АПЛ) «красные дьяволы» набрали 15 очков и занимают восьмое место в турнирной таблице.
Ранее сообщалось, что МЮ проиграл «Манчестер Сити» в матче десятого тура АПЛ.