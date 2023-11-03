Times: Зидан может сменить тен Хага на посту главного тренера «Манчестер Юнайтед»

Бывший главный тренер «Реал Мадрид» Зинедин Зидан может возглавить «Манчестер Юнайтед».

Как сообщает The Times, руководство манкунианцев недовольно работой нынешнего наставника команды нидерландца Эрика тен Хага и стартом команды в текущем сезоне.

По информации источника, помимо 51-летнего француза, на пост главного тренера МЮ также претендует португалец Рубен Аморим, возглавляющий лиссабонский «Спортинг».

После десяти туров Английской премьер-лиги (АПЛ) «красные дьяволы» набрали 15 очков и занимают восьмое место в турнирной таблице.

Ранее сообщалось, что МЮ проиграл «Манчестер Сити» в матче десятого тура АПЛ.