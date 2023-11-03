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Адиев заверил, что Зуев скоро дебютирует за сборную Казахстана по футболу

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Главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев дал понять, что чемпион России по футболу в составе московского «Спартака» Александр Зуев обязательно в скором времени проведёт первый матч за национальную команду.

«Дебют Зуева состоится, когда посчитаем нужным. Здесь нужен правильный момент: и для сборной, и для него самого. Безусловно, он является кандидатом, — приводит слова Адиева Sport24.

По словам российского специалиста, уроженец казахстанского города Костанай мог дебютировать в предыдущих играх.

«Но я решил сделать замены тактического плана — вышло удачно», — добавил Адиев.

27-летний футболист родился в казахстанском городе Костанай. В 2005 году семья Зуева переехала в Челябинск.

Зуев в сезоне-2023/24 в составе сербского ИМТ в шести матчах не отметился результативными действиями.

Ранее полузащитник сборной Казахстана Бактиёр Зайнутдинов прокомментировал победу над Финляндией в матче квалификации чемпионата Европы по футболу.

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