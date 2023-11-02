«Ростов» обыграл «Урал» и вышел в плей-офф Пути РПЛ Кубка России

«Ростов» нанёс поражение екатеринбургскому «Уралу» в матче групповой стадии Пути РПЛ Кубка России по футболу.

Игра в группе В завершилась со счётом 2:1 в пользу команды Валерия Карпина.

В составе победителей отличились Виктор Мелёхин (45-я минута), Николай Комличенко (67-я). У проигравших мяч забил Гильерме Шеттине (50-я).

«Ростов» (11 очков) занял второе место в группе и вместе с московским «Локомотивом» (13) вышел в плей-офф Пути РПЛ. «Урал» (восемь) продолжит борьбу в нижней части сетки. Казанский «Рубин» (четыре) завершил выступление в турнире.

Жеребьёвка четвертьфинальных матчей Пути РПЛ и Пути регионов Кубка России состоится 3 ноября.

Ранее «Волгарь» победил «Акрон» и вышел в 1/4 финала Пути регионов Кубка России.