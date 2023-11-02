«Динамо» победило «Пари НН» и пробилось в плей-офф Пути РПЛ Кубка России

Московское «Динамо» на своём поле нанесло поражение нижегородскому «Пари НН» в матче группового этапа Пути регионов Кубка России по футболу.

Игра шестого тура в группе D на Центральном стадионе «Динамо» им. Льва Яшина в Москве завершилась со счётом 2:1 в пользу коллектива Марцела Лички.

В составе столичной команды мячи забили Константин Тюкавин (16-я минута), Ярослав Гладышев (90+3). В коллективе с берегов Волги отличился Эдгар Севикян (13-я).

«Динамо» (11 очков) заняло второе место в группе и пробилось в плей-офф Пути РПЛ наряду с московским «Спартаком» (12). «Краснодар» (11) вышел в плей-офф Пути регионов. «Пари НН» (два) завершил выступление в турнире.

Жеребьёвка четвертьфинальных матчей Пути РПЛ и Пути регионов Кубка России состоится 3 ноября.

Ранее «Волгарь» победил «Акрон» и вышел в 1/4 финала Пути регионов Кубка России.