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Канадский хоккеист Андреофф: еда в России вкуснее, чем в Северной Америке

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Канадский нападающий «Сибири» Энди Андреофф признался, что ему по душе российская кухня и культура.
Канадский хоккеист Андреофф: еда в России вкуснее, чем в Северной Америке
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Сейчас вообще нигде в мире не дёшево. Еда дешевле, чем в Северной Америке, вкуснее, продукты натуральнее — это большой плюс. В ресторанах классная еда, рестораны сами тоже классные», — цитирует Андреоффа Metaratings.

При этом, по его словам, таксисты во всём мире ведут себя одинаково.

«Многие водят очень рисково. Слышал, что и в Торонто сумасшедшие водители такси», — добавил Андреофф.

«Сибирь» с 27 очками занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции.

Ранее сообщалось, что хоккеисты «Сибири» приехали на матч с ЦСКА в образе героев фильма «Операция «Ы».

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