Канадский хоккеист Андреофф: еда в России вкуснее, чем в Северной Америке
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«Сейчас вообще нигде в мире не дёшево. Еда дешевле, чем в Северной Америке, вкуснее, продукты натуральнее — это большой плюс. В ресторанах классная еда, рестораны сами тоже классные», — цитирует Андреоффа Metaratings.
При этом, по его словам, таксисты во всём мире ведут себя одинаково.
«Многие водят очень рисково. Слышал, что и в Торонто сумасшедшие водители такси», — добавил Андреофф.
«Сибирь» с 27 очками занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции.
Ранее сообщалось, что хоккеисты «Сибири» приехали на матч с ЦСКА в образе героев фильма «Операция «Ы».