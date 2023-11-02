Федотов заявил, что у ЦСКА не всё получалось в матче с «Оренбургом» в Кубке России

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов прокомментировал победу над «Оренбургом» в матче Кубка России.

«Первый тайм был хороший, за исключением того момента, когда мы пропустили. Расслабились, потеряли мяч в центре поля, плохо сработали против быстрой атаки соперника. Мы хотели победить, прикладывали достаточно усилий. Не всё получалось, но создавали моменты», — приводит слова Федотова «Матч ТВ».

Игра завершилась со счётом 3:1.

ЦСКА набрал 11 очков и занимает первое место в группе А. У «Оренбурга» также 11 очков и вторая позиция.

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