Деограсия — о поражении от ЦСКА: «Оренбург» совершил ошибки, после которых нам забивают

Главный тренер «Оренбурга» Давид Деограсия прокомментировал поражение от ЦСКА в матче Кубка России.

«Мы совершаем ошибки, которые совершать не должны. Их мы допускаем и в Кубке, и в РПЛ, это надо исправлять. После таких ошибок нам забивают мячи», — приводит слова Деограсии «Матч ТВ».

Игра завершилась со счётом 3:1.

ЦСКА набрал 11 очков и занимает первое место в группе А. У «Оренбурга» также 11 очков и вторая позиция.

Ранее «Волгарь» победил «Акрон» и вышел в 1/4 финала Пути регионов Кубка России.