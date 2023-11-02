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Деограсия — о поражении от ЦСКА: «Оренбург» совершил ошибки, после которых нам забивают

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Главный тренер «Оренбурга» Давид Деограсия прокомментировал поражение от ЦСКА в матче Кубка России.
Деограсия — о поражении от ЦСКА: «Оренбург» совершил ошибки, после которых нам забивают
  • РИА Новости

«Мы совершаем ошибки, которые совершать не должны. Их мы допускаем и в Кубке, и в РПЛ, это надо исправлять. После таких ошибок нам забивают мячи», — приводит слова Деограсии «Матч ТВ».

Игра завершилась со счётом 3:1.

ЦСКА набрал 11 очков и занимает первое место в группе А. У «Оренбурга» также 11 очков и вторая позиция.

Ранее «Волгарь» победил «Акрон» и вышел в 1/4 финала Пути регионов Кубка России.

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