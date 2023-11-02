Деограсия — о поражении от ЦСКА: «Оренбург» совершил ошибки, после которых нам забивают
- РИА Новости
«Мы совершаем ошибки, которые совершать не должны. Их мы допускаем и в Кубке, и в РПЛ, это надо исправлять. После таких ошибок нам забивают мячи», — приводит слова Деограсии «Матч ТВ».
Игра завершилась со счётом 3:1.
ЦСКА набрал 11 очков и занимает первое место в группе А. У «Оренбурга» также 11 очков и вторая позиция.
Ранее «Волгарь» победил «Акрон» и вышел в 1/4 финала Пути регионов Кубка России.