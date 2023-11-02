Зырянов: руководители «Краснодара» сняли розовые очки

Главный тренер «Черноморца» Константин Зырянов высказал мнение касательно лидерства «Краснодара» в чемпионате России.

«Согласен ли, что футбол команды изменился? То, что в «Краснодаре» играет много легионеров, а не своих воспитанников, — конечно. Вот мы и видим результат. Я думаю, что руководители сняли розовые очки», — цитирует Зырянова «Чемпионат».

Напомним, что Галицкий основал «Краснодар» в 2008 году. В 2011-м команда пробилась в РПЛ. Стадион краснодарского клуба был построен в 2016 году.

В настоящий момент клуб лидирует в турнирной таблице, набрав в 13 матчах 28 очков.

Ранее Василий Уткин заступился за Галицкого после слов Олега Тинькова об игроках «Краснодара».