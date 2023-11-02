Барриос: «Зенит» едет к «Балтике» за победой

Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос рассказал, что клуб едет в Калининград за победой.

«Есть ли разница при подготовке к Кубку и к РПЛ? Разницы нет: мы знаем, что это будет очень важный для нас матч. Мы близки к нашей цели вернуться на первое место — для этого нужно побеждать. «Балтика» очень опасна дома, но мы едем туда за победой», — приводит слова Барриоса официальный сайт «Зенита».

Встреча Кубка России между «Зенитом» и «Крыльями Советов» проходила на стадионе «Газпром Арена» и завершилась со счётом 1:0.

Единственный мяч забил Иван Сергеев.

Таким образом, «Зенит» набрал 14 очков и вышел в плей-офф с первого места в группе C. Самарская команда с тремя баллами осталась на последней, четвёртой строчке и лишилась шансов на выход в плей-офф турнира.

4 ноября сине-бело-голубые сыграют с «Балтикой».

Ранее сообщалось, что «Балтика» разгромила «Ахмат» и вышла в плей-офф Кубка России Пути РПЛ.