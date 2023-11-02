RT в Telegram
Подпишись

Барриос: «Зенит» едет к «Балтике» за победой

Короткая ссылка
Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос рассказал, что клуб едет в Калининград за победой.
Барриос: «Зенит» едет к «Балтике» за победой
  • Gettyimages.ru

«Есть ли разница при подготовке к Кубку и к РПЛ? Разницы нет: мы знаем, что это будет очень важный для нас матч. Мы близки к нашей цели вернуться на первое место — для этого нужно побеждать. «Балтика» очень опасна дома, но мы едем туда за победой», — приводит слова Барриоса официальный сайт «Зенита».

Встреча Кубка России между «Зенитом» и «Крыльями Советов» проходила на стадионе «Газпром Арена» и завершилась со счётом 1:0.

Единственный мяч забил Иван Сергеев.

Таким образом, «Зенит» набрал 14 очков и вышел в плей-офф с первого места в группе C. Самарская команда с тремя баллами осталась на последней, четвёртой строчке и лишилась шансов на выход в плей-офф турнира.

4 ноября сине-бело-голубые сыграют с «Балтикой».

Ранее сообщалось, что «Балтика» разгромила «Ахмат» и вышла в плей-офф Кубка России Пути РПЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить