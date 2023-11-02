Червиченко: давление со стороны прессы сказывается на футболистах «Спартака»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко ответил на вопрос, не кажется ли ему, что футболисты красно-белых снизили требования к себе в текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Считаю это довольно глубоким вопросом. Как мне кажется, одна из основных причин в данном случае связана с тем, что пресса так сильно набросилась на главного тренера в лице Абаскаля, увольняя его чуть ли не каждый день, что теперь любое поражение команды воспринимается с некой долей истерики. Взять хоть вчерашнюю игру с «Краснодаром», которая ничего не значила для красно-белых в турнирной таблице.

Соответственно, футболисты же не живут на другой планете, они следят, что пишут про команду. Как мне кажется, любой человек, который полгода не видел газет, прочитав любую из них, поймает себя на мысли, что дни Гильермо Абаскаля в «Спартаке» сочтены», — сказал Червиченко RT.

Он считает, что давление со стороны прессы сказывается и на футболистах.

«Это давление действует деструктивно на всех игроков команды — как на молодых и перспективных, так и на более зрелых. Они начинают подозревать, что с уходом наставника их тоже начнут зачехлять. Ведь, как у нас чаще всего и бывает, новый тренер приводит с собой знакомого ему агента, а тот, в свою очередь, тащит в команду доверенных футболистов», — пояснил бывший президент «Спартака».

Ранее Червиченко высказался о последних конфликтных ситуациях с участием нападающего Соболева.