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Червиченко считает, что конфликтные истории только вредят Соболеву

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Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался о последних конфликтных ситуациях с участием нападающего красно-белых Александра Соболева.
Червиченко считает, что конфликтные истории только вредят Соболеву
  • РИА Новости

«Думаю, что все эти конфликты идут только в минус самому Соболеву. Если углубиться в отказ от общения с прессой, что тогда будут видеть от тебя люди? На поле он играет, извините за выражение, как какой-то гопник из захолустья, но перед микрофоном ему удаётся создать у болельщиков куда более приятное впечатление о себе. Нельзя же оставлять исключительно один негатив, если, конечно, это был не прямой запрет от главного тренера или боязнь сболтнуть лишнее», — заявил Червиченко RT.

Он также затронул тему общения Соболева с судьями.

«Как мне кажется, судьи ещё достаточно хорошо относятся к Александру и попросту жалеют его. Там, где другому показали бы жёлтую карточку, ему выносят предупреждение устно. В ситуациях с прямой красной ограничиваются более мягким наказанием. Но бывают, конечно, и случаи, как во вчерашнем матче с «Краснодаром». Он уже поверил, что спас команду, а тут находят ошибку и отменяют гол. Эмоции игрока вполне понятны».

Ранее Литвинов обвинил Соболева в симуляциях в штрафной площадке.

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