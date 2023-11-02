Обладатель Кубка Гагарина Белов завершил карьеру и стал тренером в системе СКА

Обладатель Кубка Гагарина Антон Белов завершил карьеру хоккеиста.

«Да, я завершил свою карьеру. Мне поступило предложение от СКА, и с первого ноября я вышел на работу в систему СКА, буду тренером по всем защитникам вертикали клуба», — приводит слова Белова ТАСС.

Белов становился обладателем Кубка Гагарина в составе СКА в 2015 и 2017 годах. Также он является победителем, серебряным и бронзовым призёром чемпионатов мира.

Ранее «Авангард» объявил об уходе Якупова и Белова.