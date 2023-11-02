Головин о признании лучшим игроком: без усилий партнёров никто ничего не сделает

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин прокомментировал победу в голосовании за лучшего игрока команды в октябре.

«Благодарен болельщикам за такую оценку и признание, тем более второй месяц подряд. Мы играем именно для них, все это понимают. Без усилий партнёров никто ничего не сделает. У нас все выкладываются по максимуму, стараемся помогать друг другу», — приводит слова Головина «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне россиянин провёл за команду девять матчей во всех турнирах, забил четыре гола и отдал одну результативную передачу. Его контракт с «Монако» рассчитан до 2026 года.

Ранее агент Головина высказался о признании своего клиента лучшим игроком монегасков второй месяц подряд.