Личка назвал Лаксальта открытием первой части сезона в РПЛ
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«Открытием могу назвать Лаксальта на своей новой позиции опорника. Он играет на высоком уровне. Одного лучшего игрока в первых турах сложно выделить. Назову троих: Кордоба с Алонсо из «Краснодара» и Лаксальт», — цитирует Личку Sport24.
В текущем сезоне 30-летний уругваец сыграл в 12 матчах за команду и сделал две результативные передачи.
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Ранее полузащитник «Динамо» Луис Чавес рассказал об адаптации в России.