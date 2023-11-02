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Личка назвал Лаксальта открытием первой части сезона в РПЛ

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Главный тренер «Динамо» Марцел Личка рассказал, кого считает открытием первой части чемпионата России сезона-2023/24.
Личка назвал Лаксальта открытием первой части сезона в РПЛ
  • Gettyimages.ru

«Открытием могу назвать Лаксальта на своей новой позиции опорника. Он играет на высоком уровне. Одного лучшего игрока в первых турах сложно выделить. Назову троих: Кордоба с Алонсо из «Краснодара» и Лаксальт», — цитирует Личку Sport24.

В текущем сезоне 30-летний уругваец сыграл в 12 матчах за команду и сделал две результативные передачи. 

19 октября стало известно, что защитник подписал с клубом новое соглашение, которое рассчитано до конца сезона-2025/26 с опцией продления ещё на один год.

Ранее полузащитник «Динамо» Луис Чавес рассказал об адаптации в России.

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