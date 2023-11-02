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Синнер снялся с «Мастерса» в Париже

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Итальянский теннисист Янник Синнер принял решение досрочно завершить выступление на турнире серии «Мастерс» в Париже.

Об этом сообщает The Tennis Letter.

Синнер обыграл американца Маккензи Макдональда в матче второго круга соревнований со счётом 6:7, 7:5, 6:1. Встреча спортсменов завершилась около 05:00 мск. Следующую встречу итальянец должен провести с австралийцем Алексом де Минором в 19:00 мск.

Таким образом, российский теннисист Андрей Рублёв сыграет с австралийцем в четвертьфинале турнира.

Ранее немецкий теннисист Александр Зверев высказался о решении Окружного суда выписать ему штраф по делу о домашнем насилии.

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