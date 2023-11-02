Гладилин: ни один игрок «Спартака» не стал лучше по сравнению с прошлым сезоном

Трёхкратный серебряный призёр чемпионата СССР в составе московского «Спартака» Валерий Гладилин ответил на вопрос, не кажется ли ему, что футболисты красно-белых снизили требования к себе в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Да, я полностью согласен с вашим утверждением. Ни один из футболистов «Спартака» не сумел заметно прибавить в своей игре по сравнению с прошлым сезоном. Что касается Соболева и последних инцидентов, связанных с ним, мне трудно что-то советовать такому взрослому и непростому парню. Пожалуй, ему нужно разобраться в себе и не реагировать чересчур сильно на те моменты, которые не получаются. Тогда, как мне кажется, Александр сумеет обрести стабильность», — сказал Гладилин RT.

Ранее Гладилин поделился ожиданиями от предстоящего матча 14-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Локомотивом».