RT в Telegram
Подпишись

Гладилин: ни один игрок «Спартака» не стал лучше по сравнению с прошлым сезоном

Короткая ссылка
Трёхкратный серебряный призёр чемпионата СССР в составе московского «Спартака» Валерий Гладилин ответил на вопрос, не кажется ли ему, что футболисты красно-белых снизили требования к себе в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Да, я полностью согласен с вашим утверждением. Ни один из футболистов «Спартака» не сумел заметно прибавить в своей игре по сравнению с прошлым сезоном. Что касается Соболева и последних инцидентов, связанных с ним, мне трудно что-то советовать такому взрослому и непростому парню. Пожалуй, ему нужно разобраться в себе и не реагировать чересчур сильно на те моменты, которые не получаются. Тогда, как мне кажется, Александр сумеет обрести стабильность», — сказал Гладилин RT.

Ранее Гладилин поделился ожиданиями от предстоящего матча 14-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Локомотивом».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить