Волков: «Спартак» играл хорошо, как обычно, просто удача была на стороне «Краснодара»

Защитник «Краснодара» Сергей Волков высказался о победе над «Спартаком» в матче шестого тура группового этапа Кубка России.

«Игра была нацелена на атаку, шёл открытый футбол. Было очень интересно смотреть такой футбол даже со стороны, на скамейке. «Спартак» играл хорошо, как обычно. Просто удача была на нашей стороне», — цитирует Волкова «Евро-Футбол.Ру».

Встреча на стадионе «Открытие Банк Арена» завершилась со счётом 3:2 в пользу команды Владимира Ивича.

«Спартак» (12 очков) досрочно обеспечил себе выход в плей-офф. Далее в турнирной таблице расположились «Краснодар» (11), «Динамо» (восемь), «Пари НН» (два). Московская и нижегородская команды проведут матч шестого тура 2 ноября.

Ранее Дмитрий Губерниев заявил, что «Краснодару» победа над «Спартаком» ничего не даст.