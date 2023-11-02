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Агент Головина: игроку приятна оценка болельщиков

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Александр Клюев, агент полузащитника «Монако» Александра Головина, высказался о признании своего клиента лучшим игроком монегасков второй месяц подряд.
Агент Головина: игроку приятна оценка болельщиков
  • globallookpress.com
  • © Panoramic

«Естественно, Александру приятна оценка его игры болельщиками. Но для Головина главное — результаты команды и решение тех задач, которое поставило руководство», — цитирует Клюева «Спорт-Экспресс».

В нынешнем сезоне россиянин провёл за команду восемь матчей во всех турнирах, забил четыре гола и отдал одну результативную передачу. Его контракт с «Монако» рассчитан до 2026 года.

После десяти туров монегаски занимают третье место в турнирной таблице, набрав 20 очков.

Ранее Головина признали лучшим игроком «Монако» второй месяц подряд.

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