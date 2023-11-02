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Мозес: по-моему, Месси не особо заслужил «Золотой мяч»

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Нападающий «Краснодара» Мозес Дэвид Кобнан высказал мнение касательно получения «Золотого мяча» нападающим «Интер Майами» Лионелем Месси.
Мозес: по-моему, Месси не особо заслужил «Золотой мяч»
  • Gettyimages.ru

«Я люблю Месси, но, по-моему, он не особо заслужил эту награду. «Золотой мяч» должен был выиграть Холанд», — цитирует Мозеса «Евро-Футбол.Ру».

Месси стал обладателем «Золотого мяча» — 2023. В голосовании он опередил Эрлинга Холанда и Килиана Мбаппе, расположившихся на втором и третьем местах соответственно. Аргентинец завоевал приз в восьмой раз и стал рекордсменом по этому показателю.

Ранее Месси прокомментировал возможность участия в прощальном матче за «Барселону».

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