Мозес: по-моему, Месси не особо заслужил «Золотой мяч»

Нападающий «Краснодара» Мозес Дэвид Кобнан высказал мнение касательно получения «Золотого мяча» нападающим «Интер Майами» Лионелем Месси.

«Я люблю Месси, но, по-моему, он не особо заслужил эту награду. «Золотой мяч» должен был выиграть Холанд», — цитирует Мозеса «Евро-Футбол.Ру».

Месси стал обладателем «Золотого мяча» — 2023. В голосовании он опередил Эрлинга Холанда и Килиана Мбаппе, расположившихся на втором и третьем местах соответственно. Аргентинец завоевал приз в восьмой раз и стал рекордсменом по этому показателю.

Ранее Месси прокомментировал возможность участия в прощальном матче за «Барселону».