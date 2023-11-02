RT в Telegram
Подпишись

Трёх игроков ЦСКА дисквалифицировали на два матча Молодёжной футбольной лиги

Короткая ссылка
Глава контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц заявил, что игроки ЦСКА Ярослав Арбузов, Денис Першин и Максим Сидельников дисквалифицированы на два матча Молодёжной футбольной лиги (МФЛ).
Трёх игроков ЦСКА дисквалифицировали на два матча Молодёжной футбольной лиги
  • РИА Новости

«Футболисты ЦСКА вышли к трибуне своей команды и скандировали нецензурные выражения в адрес «Спартака». Один из них — Арбузов, он был с мегафоном, а Першин и Сидельников были на трибуне», — приводит слова Григорьянца «Матч ТВ».

Также эти игроки были привлечены к административной ответственности, всем выписали штраф 500 рублей по решению суда.

27 октября ЦСКА победил «Спартак» в матче 15‑го тура МФЛ (2:1).

Ранее сообщалось, что КДК РФС оштрафовал «Рубин» на 70 тыс. рублей по итогам матча с ЦСКА.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить