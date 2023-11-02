Трёх игроков ЦСКА дисквалифицировали на два матча Молодёжной футбольной лиги

Глава контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц заявил, что игроки ЦСКА Ярослав Арбузов, Денис Першин и Максим Сидельников дисквалифицированы на два матча Молодёжной футбольной лиги (МФЛ).

«Футболисты ЦСКА вышли к трибуне своей команды и скандировали нецензурные выражения в адрес «Спартака». Один из них — Арбузов, он был с мегафоном, а Першин и Сидельников были на трибуне», — приводит слова Григорьянца «Матч ТВ».

Также эти игроки были привлечены к административной ответственности, всем выписали штраф 500 рублей по решению суда.

27 октября ЦСКА победил «Спартак» в матче 15‑го тура МФЛ (2:1).

Ранее сообщалось, что КДК РФС оштрафовал «Рубин» на 70 тыс. рублей по итогам матча с ЦСКА.