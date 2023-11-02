КДК оштрафовал главного тренера «Спартака» Абаскаля

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил, что комитет принял решение оштрафовать главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля.

«Ташуев — выход за пределы технической зоны — 30 тыс. рублей. Молчанов, тренер «Факела», за то же самое — 20 тыс. Абаскаль — выход за пределы техзоны и выход на поле — 20 тыс. рублей. Также «Спартак» наказан за появление на поле постороннего лица — 20 тыс.», — приводит слова главы КДК РИА Новости.

В матче 13-го тура чемпионата России красно-белые потерпели поражение от «Факела». Встреча проходила в Воронеже и завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.

«Спартак» с 20 очками занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ. «Факел» набрал 15 очков и располагается на 12-й строчке.

Ранее вратарь «Спартака» Александр Максименко рассказал об отношении к капитанской повязке.