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КДК оштрафовал главного тренера «Спартака» Абаскаля

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Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил, что комитет принял решение оштрафовать главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля.
КДК оштрафовал главного тренера «Спартака» Абаскаля
  • Gettyimages.ru

«Ташуев — выход за пределы технической зоны — 30 тыс. рублей. Молчанов, тренер «Факела», за то же самое — 20 тыс. Абаскаль — выход за пределы техзоны и выход на поле — 20 тыс. рублей. Также «Спартак» наказан за появление на поле постороннего лица — 20 тыс.», — приводит слова главы КДК РИА Новости.

В матче 13-го тура чемпионата России красно-белые потерпели поражение от «Факела». Встреча проходила в Воронеже и завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.

«Спартак» с 20 очками занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ. «Факел» набрал 15 очков и располагается на 12-й строчке.

Ранее вратарь «Спартака» Александр Максименко рассказал об отношении к капитанской повязке.

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