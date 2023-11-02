Гафин: Захарян сказал, что дебютировать в ЛЧ было менее волнительно, чем выйти в финале КР
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«Недавно поздравил Захаряна с дебютом в Лиге чемпионов. Арсен сказал, что было волнительно, но менее волнительно, чем выйти в финале Кубка России. Тогда атмосфера была для него интереснее», — цитирует Гафина Sport24.
«Реал Сосьедад» объявил о переходе российского игрока из «Динамо» 19 августа. Соглашение с Захаряном рассчитано до конца сезона-2028/29.
В текущем сезоне он провёл восемь матчей за команду и не отметился результативными действиями.
Ранее Захарян избежал травмы головы после столкновения в матче Кубка Испании.