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Гафин: Захарян сказал, что дебютировать в ЛЧ было менее волнительно, чем выйти в финале КР

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Член совета директоров ФК «Динамо» Дмитрий Гафин высказался о дебюте полузащитника «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна в Лиге чемпионов.
Гафин: Захарян сказал, что дебютировать в ЛЧ было менее волнительно, чем выйти в финале КР
  • Gettyimages.ru

«Недавно поздравил Захаряна с дебютом в Лиге чемпионов. Арсен сказал, что было волнительно, но менее волнительно, чем выйти в финале Кубка России. Тогда атмосфера была для него интереснее», — цитирует Гафина Sport24.

«Реал Сосьедад» объявил о переходе российского игрока из «Динамо» 19 августа. Соглашение с Захаряном рассчитано до конца сезона-2028/29.

В текущем сезоне он провёл восемь матчей за команду и не отметился результативными действиями.

Ранее Захарян избежал травмы головы после столкновения в матче Кубка Испании.

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