Червиченко: судья пытался помогать «Спартаку», но «Краснодар» был лучше
- РИА Новости
«Было видно, что «Спартак» играл с лидером турнирной таблицы в РПЛ. Судья пытался им помогать, но «Краснодар» был лучше. Их игроки более качественные и солидные», — цитирует Червиченко «Чемпионат».
Встреча на стадионе «Открытие Банк Арена» завершилась со счётом 3:2 в пользу команды Владимира Ивича.
«Спартак» (12 очков) досрочно обеспечил себе выход в плей-офф. Далее в турнирной таблице расположились «Краснодар» (11), «Динамо» (восемь), «Пари НН» (два). Московская и нижегородская команды проведут матч шестого тура 2 ноября.
Ранее Дмитрий Губерниев заявил, что «Краснодару» победа над «Спартаком» ничего не даст.