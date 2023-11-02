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Червиченко: судья пытался помогать «Спартаку», но «Краснодар» был лучше

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Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал победу «Краснодара» над красно-белыми в шестом туре группового этапа Кубка России по футболу.
Червиченко: судья пытался помогать «Спартаку», но «Краснодар» был лучше
  • РИА Новости

«Было видно, что «Спартак» играл с лидером турнирной таблицы в РПЛ. Судья пытался им помогать, но «Краснодар» был лучше. Их игроки более качественные и солидные», — цитирует Червиченко «Чемпионат».

Встреча на стадионе «Открытие Банк Арена» завершилась со счётом 3:2 в пользу команды Владимира Ивича.

«Спартак» (12 очков) досрочно обеспечил себе выход в плей-офф. Далее в турнирной таблице расположились «Краснодар» (11), «Динамо» (восемь), «Пари НН» (два). Московская и нижегородская команды проведут матч шестого тура 2 ноября.

Ранее Дмитрий Губерниев заявил, что «Краснодару» победа над «Спартаком» ничего не даст.

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