Чавес: потихоньку привыкаю к России, но тяжело играть в холодную погоду

Полузащитник «Динамо» Луис Чавес рассказал об адаптации в России.

«Потихоньку я привыкаю к России, к погоде. В матче с «Уралом» было ещё не так холодно. Немного тяжело тренироваться и играть в холодную погоду», — цитирует Чавеса «Чемпионат».

27 августа полузащитник стал игроком «Динамо». Контракт между сторонами подписан до 2027 года. Он стал первым мексиканцем в истории чемпионата России.

В текущем сезоне футболист провёл десять матчей во всех турнирах и отметился одной результативной передачей. Его контракт со столичным клубом рассчитан до 30 июня 2027 года.

Ранее бывший главный тренер московского «Динамо» Сергей Силкин высказал мнение, что бело-голубые будут бороться за призовые места чемпионата России по футболу сезона-2023/24.