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Чавес: потихоньку привыкаю к России, но тяжело играть в холодную погоду

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Полузащитник «Динамо» Луис Чавес рассказал об адаптации в России.
Чавес: потихоньку привыкаю к России, но тяжело играть в холодную погоду
  • Gettyimages.ru

«Потихоньку я привыкаю к России, к погоде. В матче с «Уралом» было ещё не так холодно. Немного тяжело тренироваться и играть в холодную погоду», — цитирует Чавеса «Чемпионат».

27 августа полузащитник стал игроком «Динамо». Контракт между сторонами подписан до 2027 года. Он стал первым мексиканцем в истории чемпионата России.

В текущем сезоне футболист провёл десять матчей во всех турнирах и отметился одной результативной передачей. Его контракт со столичным клубом рассчитан до 30 июня 2027 года.

Ранее бывший главный тренер московского «Динамо» Сергей Силкин высказал мнение, что бело-голубые будут бороться за призовые места чемпионата России по футболу сезона-2023/24.

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