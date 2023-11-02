Кузьмичёв посоветовал Тюкавину пока не переходить в европейский клуб

Бывший директор академии «Локомотива» Владимир Кузьмичёв прокомментировал возможность переезда нападающего «Динамо» Константина Тюкавина в Европу.

«Тюкавину ещё рано уезжать в Европу. Он ещё не всё сказал, находясь в «Динамо» и играя в РПЛ. Я бы посоветовал ему ещё год поиграть в чемпионате России», — цитирует Кузьмичёва «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне 21-летний футболист провёл 16 матчей за команду во всех турнирах, забил четыре гола и сделал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом действует до 30 июня 2024 года.

Ранее сообщалось, что Анатолий Бышовец сравнил Тюкавина с Гердом Мюллером.