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Кузьмичёв посоветовал Тюкавину пока не переходить в европейский клуб

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Бывший директор академии «Локомотива» Владимир Кузьмичёв прокомментировал возможность переезда нападающего «Динамо» Константина Тюкавина в Европу.

«Тюкавину ещё рано уезжать в Европу. Он ещё не всё сказал, находясь в «Динамо» и играя в РПЛ. Я бы посоветовал ему ещё год поиграть в чемпионате России», — цитирует Кузьмичёва «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне 21-летний футболист провёл 16 матчей за команду во всех турнирах, забил четыре гола и сделал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом действует до 30 июня 2024 года.

Ранее сообщалось, что Анатолий Бышовец сравнил Тюкавина с Гердом Мюллером.

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