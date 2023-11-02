Сенников: «Локомотив» без Дзюбы в матче с «Рубином» показал комбинационную игру

Бывший защитник сборной России Дмитрий Сенников считает, что московский «Локомотив» переиграл казанский «Рубин» по всем показателям в матче групповой стадии Пути РПЛ Кубка России по футболу.

«Локомотив» доминировал, без Дзюбы была комбинационная игра с быстрыми контратаками. Потом у «Рубина» вышли основные игроки, и игра стабилизировалась, стали надёжнее играть в обороне», — цитирует Сенникова «Матч ТВ».

Экс-игрок «Локо» подчеркнул, что в первом тайме железнодорожники «сделали игру».

«Понятно, что для «Рубина» матч ничего не значил, казанцы хотели посмотреть игроков в новых связках. Это не очень получилось», — добавил Сенников.

Игра на стадионе «РЖД Арена» в Москве завершилась со счётом 3:0 в пользу коллектива Михаила Галактионова. В составе победителей отличились Наир Тикнизян, Антон Миранчук и Владислав Сарвели.

«Локомотив» набрал 13 очков и занимает первое место в группе В. У «Рубина» четыре очка и последняя позиция. Столичная команда пробилась в плей-офф турнира.

Жеребьёвка четвертьфинальных матчей Пути РПЛ и Пути регионов Кубка России состоится 3 ноября.

Ранее сообщалось, что в «Локомотиве» считают важным первое место в группе Кубка России.