Тутберидзе — о победах Щербаковой над Косторной и Трусовой: для меня это месть

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе высказалась о победах Анны Щербаковой над Алёной Косторной и Александрой Трусовой после того, как последние ушли из её тренерской группы.

«Внутри себя праздновала? Нет, ну ты же ничего не празднуешь. Для меня это такая месть. Это лучшие блюда, которые ты можешь преподать», — приводит слова Тутберидзе «Коммент.шоу».

В первый раз Косторная ушла от Тутберидзе к Евгению Плющенко в 2020 году. Годом ранее она стала чемпионкой Европы и победительницей финала Гран-при. После неудачного сезона Алёна вернулась к Тутберидзе, но через год снова покинула группу и перешла к Елене Буяновой.

Трусова также в 2020 году ушла в группу Плющенко, но вернулась к Тутберидзе после сезона. В сентябре 2022 года спортсменка ушла к Светлане Соколовской.

Ранее Тутберидзе заявила, что Тарасова вмешалась в подготовку Медведевой к ОИ 2018 года.