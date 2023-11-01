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Тутберидзе — о победах Щербаковой над Косторной и Трусовой: для меня это месть

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Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе высказалась о победах Анны Щербаковой над Алёной Косторной и Александрой Трусовой после того, как последние ушли из её тренерской группы.
Тутберидзе — о победах Щербаковой над Косторной и Трусовой: для меня это месть
  • РИА Новости

«Внутри себя праздновала? Нет, ну ты же ничего не празднуешь. Для меня это такая месть. Это лучшие блюда, которые ты можешь преподать», — приводит слова Тутберидзе «Коммент.шоу».

В первый раз Косторная ушла от Тутберидзе к Евгению Плющенко в 2020 году. Годом ранее она стала чемпионкой Европы и победительницей финала Гран-при. После неудачного сезона Алёна вернулась к Тутберидзе, но через год снова покинула группу и перешла к Елене Буяновой. 

Трусова также в 2020 году ушла в группу Плющенко, но вернулась к Тутберидзе после сезона. В сентябре 2022 года спортсменка ушла к Светлане Соколовской.

Ранее Тутберидзе заявила, что Тарасова вмешалась в подготовку Медведевой к ОИ 2018 года.

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