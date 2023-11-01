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Тутберидзе: наши легенды рассказывают, какая я жестокая, — это ложь

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Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе рассказала, как относится к критике со стороны.
Тутберидзе: наши легенды рассказывают, какая я жестокая, — это ложь
  • РИА Новости

«Читаю, что депутат Терюшков говорил, что вот Тутберидзе приходит на каток, все дети с ней здороваются, а она их всех куда-то посылает матом. Легенда фигурного катания Роднина тоже даёт обо мне какие-то непонятные комментарии, или Бестемьянова.

Я их всех уважаю, мне туда не удалось дойти. Они рассказывают, как я тренирую, какая я жестокая. Ну ты найди время, приезжай на каток, посмотри. Что же ты рассказываешь о тренировках, ничего не видев? Это ложь!» — приводит слова Тутбридзе «Коммент.Шоу».

В группе Тутберидзе занимаются олимпийская чемпионка в командных соревнованиях Камила Валиева, чемпионка России Софья Акатьева, победительница финала Гран-при страны Аделия Петросян и другие.

Под её руководством олимпийскими чемпионками становились Юлия Липницкая, Алина Загитова и Анна Щербакова. А Евгения Медведева и Александра Трусова завоёвывали серебряные награды Игр.

Ранее Тутберидзе рассказала, что последняя программа, которая для неё получила эмоциональный «отзвук» от зрителей, была короткая программа Камилы Валиевой на Олимпиаде в Пекине.

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