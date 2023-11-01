Алькарас: поражение в матче с Сафиуллиным причиняет боль

Вторая ракетка мира испанец Карлос Алькарас прокомментировал своё поражение от российского теннисиста Романа Сафиуллина.

«Мой стиль игры требует хорошей физической поготовки. В этом матче я чувствовал, что двигаюсь медленно. Это поражение причиняет боль. Сейчас один из тех редких моментов, когда я не хочу думать о следующих днях, о тренировках», — приводит слова Алькараса AS.

Россиянин победил Алькараса со счётом 6:3, 6:4. Продолжительность встречи составила 1 час 37 минут.

В следующем круге Сафиуллин сыграет с соотечественником Кареном Хачановым.

Ранее президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев высказал мнение касательно победы Сафиуллина над Алькарасом.