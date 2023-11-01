Чесноков: Сафиуллин заставил ошибаться Алькараса благодаря своей активности

Финалист Кубка Дэвиса Андрей Чесноков высказался о победе российского теннисиста Романа Сафиуллина в матче с испанцем Карлосом Алькарасом во втором круге престижного турнира «Мастерс» в Париже.

«Хотел бы сперва сказать, что Сафиуллин сделал просто невероятный прорыв в своей карьере в текущем году. Тут важно отметить то, что Роман успел получить определённую закалку, войти в турнир, ведь у Алькараса это был первый поединок в сетке «Мастерса».

Испанец очень остро начал поединок, он сделай свой брейк при счёте 1:1. Да, Сафиуллин проиграл свою подачу, но что меня удивило больше всего — как Роман не растерялся в этот момент, а даже наоборот, сумел прибавить и вернуть свой брейк обратно. Он феноменально отыграл первый сет!» — сказал Чесноков RT.



Он считает, что Сафиуллин своей игрой заставил ошибаться Алькараса по ходу всего матча.



«Во втором сете Сафиуллин столкнулся с небольшими трудностями — имею в виду второй гейм при счёте 15:40. Но хочу отметить то, как Роман работал ногами в матче: он здорово играл на скоростях испанца и ловил его быстрые удары, он был крайне активен. Действительно, можно сказать, что Сафиуллин в прямом смысле заставил ошибаться Алькараса. Это началось ещё в первом сете игры», — добавил он.

Ранее Чесноков поделился мнением о предстоящем матче Сафиуллина и Карена Хачанова в третьем круге престижного турнира «Мастерс» в Париже.