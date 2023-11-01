Тарпищев считает, что Алькарас был «пустым» в матче против Сафиуллина
«Не думал, что такой «пустой» будет Алькарас. Сафиуллин в свою очередь правильно играл, не дал вработаться сопернику вообще. Правильная тактика и несоответствие кондиций испанца привели к такому результату», — цитирует Тарпищева ТАСС.
Россиянин победил Алькараса со счётом 6:3, 6:4. Продолжительность встречи составила 1 час 37 минут.
В следующем круге Сафиуллин сыграет с соотечественником Кареном Хачановым.
Ранее Алькарас заявил, что не удивился победе Сафиуллина над собой.