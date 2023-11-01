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Тарпищев считает, что Алькарас был «пустым» в матче против Сафиуллина

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Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев высказал мнение касательно победы российского теннисиста Романа Сафиуллина над испанцем Карлосом Алькарасом.

«Не думал, что такой «пустой» будет Алькарас. Сафиуллин в свою очередь правильно играл, не дал вработаться сопернику вообще. Правильная тактика и несоответствие кондиций испанца привели к такому результату», — цитирует Тарпищева ТАСС.

Россиянин победил Алькараса со счётом 6:3, 6:4. Продолжительность встречи составила 1 час 37 минут.

В следующем круге Сафиуллин сыграет с соотечественником Кареном Хачановым.

Ранее Алькарас заявил, что не удивился победе Сафиуллина над собой.

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