Тарпищев считает, что Алькарас был «пустым» в матче против Сафиуллина

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев высказал мнение касательно победы российского теннисиста Романа Сафиуллина над испанцем Карлосом Алькарасом.

«Не думал, что такой «пустой» будет Алькарас. Сафиуллин в свою очередь правильно играл, не дал вработаться сопернику вообще. Правильная тактика и несоответствие кондиций испанца привели к такому результату», — цитирует Тарпищева ТАСС.

Россиянин победил Алькараса со счётом 6:3, 6:4. Продолжительность встречи составила 1 час 37 минут.

В следующем круге Сафиуллин сыграет с соотечественником Кареном Хачановым.

Ранее Алькарас заявил, что не удивился победе Сафиуллина над собой.